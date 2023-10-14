Российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки

Средства ПВО ВС России уничтожили 31 украинский беспилотник за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за сутки. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в Минобороны России.

В частности, дроны были сбиты в районах населенных пунктов Нырково Луганской народной республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

Кроме того, известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах.

Ранее в ведомстве рассказали, что штурмовые группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины безуспешно попытались провести две атаки на красно-лиманском направлении в зоне проведения СВО.