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13:32, 14 октября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки

Средства ПВО ВС России уничтожили 31 украинский беспилотник за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за сутки. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в Минобороны России.

В частности, дроны были сбиты в районах населенных пунктов Нырково Луганской народной республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

Кроме того, известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах.

Ранее в ведомстве рассказали, что штурмовые группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины безуспешно попытались провести две атаки на красно-лиманском направлении в зоне проведения СВО.

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    Варвара Кошечкина
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