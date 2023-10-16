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11:53, 16 октября 2023Мир

Россия пригрозила США зеркальными мерами в случае размещения ракет в Европе

МИД: Москва готова на зеркальные меры, если Вашингтон разместит РСМД в Европе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва готова пойти на зеркальные меры в случае, если Вашингтон разместит ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает РИА Новости.

«Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер, использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций», — объяснил дипломат.

Ранее заместитель главы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия встревожена потенциальной эскалацией из-за действий США по развертыванию вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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    Виктория Кондратьева
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