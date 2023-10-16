Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:32, 16 октября 2023Путешествия

Россиян доставили в Читу самолетом с третьей попытки из-за поломок

Пассажиров рейса «Якутии» доставили в Читу после двух вынужденных посадок

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажиров рейса российской авиакомпании доставили в аэропорт назначения только с третьей попытки из-за поломок самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, воздушное судно Sukhoi Superjet 100 перевозчика «Якутия» следовало из Владивостока в Читу 14 октября с 80 пассажирами на борту. Однако из-за неполадки с левым двигателем самолет аварийно приземлился в авиагавани вылета.

На следующий день путешественников отправили в Читу резервным бортом авиакомпании, но лайнер совершил вынужденную посадку в Хабаровске из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.

Материалы по теме:
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками. Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
Россияне вынуждены чаще летать с пересадками.Как превратить их из мучения в приятное путешествие?
27 августа 2023
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

В итоге участников рейса пересадили на Boeing 737 «Якутии» и доставили в Читу. «Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа, — заявила пресс-секретарь аэродрома Хабаровска Анастасия Хаустова. — Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5:56 (22:56 15 октября по московскому времени)».

В аэропорту Читы журналистам подтвердили, что самолет благополучно прибыл.

Ранее стало известно, что в летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Это произошло во время набора высоты. Сначала пилоты продолжили полет, но потом решили приземлиться в Мюнхене, где борт заменили.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный композитор Геннадий Гладков. Это он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи»

    Соревнования по бобслею и санному спорту на Играх-2026 перенесут из Италии

    Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

    В России назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

    Российский певец рассказал о покупке двух квартир в Дубае с разницей в месяц

    Бывший агент ЦРУ назвал три необходимых шага США для помощи Израилю

    Военнослужащий ВСУ получил срок за обстрел жилых домов из артиллерии

    Митя Фомин рассказал о своем идеале женщины

    Желание писать бывшим партнерам объяснили

    Врач предостерег россиян от долгого сидения в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости