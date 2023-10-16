Россиян доставили в Читу самолетом с третьей попытки из-за поломок

Пассажиров рейса «Якутии» доставили в Читу после двух вынужденных посадок

Пассажиров рейса российской авиакомпании доставили в аэропорт назначения только с третьей попытки из-за поломок самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, воздушное судно Sukhoi Superjet 100 перевозчика «Якутия» следовало из Владивостока в Читу 14 октября с 80 пассажирами на борту. Однако из-за неполадки с левым двигателем самолет аварийно приземлился в авиагавани вылета.

На следующий день путешественников отправили в Читу резервным бортом авиакомпании, но лайнер совершил вынужденную посадку в Хабаровске из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.

В итоге участников рейса пересадили на Boeing 737 «Якутии» и доставили в Читу. «Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа, — заявила пресс-секретарь аэродрома Хабаровска Анастасия Хаустова. — Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5:56 (22:56 15 октября по московскому времени)».

В аэропорту Читы журналистам подтвердили, что самолет благополучно прибыл.

Ранее стало известно, что в летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Это произошло во время набора высоты. Сначала пилоты продолжили полет, но потом решили приземлиться в Мюнхене, где борт заменили.