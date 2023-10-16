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10:05, 16 октября 2023Путешествия

В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния

Airportia: в летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет ударила молния

Фото: Jon Nazca / Reuters

В летевший из Германии в Турцию пассажирский самолет авиакомпании Condor Airlines ударила молния. Об этом сообщает портал Airportia.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, когда самолет поднимался со взлетно-посадочной полосы Гамбурга. Уточняется, что экипаж сначала продолжил набор высоты, а затем решил направиться в Мюнхен, где сел с превышением посадочной массы.

Известно, что замененный А320-200 продолжил рейс и прибыл в Анталью с задержкой около двух часов. На борту находилось 178 человек.

Ранее сообщалось, что в летевший из Испании в Эквадор самолет авиакомпании Iberia во время посадки ударила молния. Приземление прошло благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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    Марина Черняк
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