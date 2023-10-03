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10:04, 3 октября 2023Путешествия

В пассажирский самолет ударила молния во время посадки

В летевший из Испании в Эквадор самолет во время посадки ударила молния

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В летевший из Испании в Эквадор самолет авиакомпании Iberia во время посадки ударила молния. Об этом пишет портал Avherald.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Мадрида в Кито, 28 сентября. Отмечается, что воздушное судно находилось на подлете к взлетно-посадочной полосе, когда в него попала молния.

Пилоты приняли решение продолжить посадку. Приземление самолета прошло благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Лайнер отправили на стоянку, на которой он находился по меньшей мере три дня.

Ранее, в сентябре, пилотов летевшего из Владикавказа в Москву пассажирского лайнера пытались ослепить лазерным лучом со стороны Ингушетии. Это произошло практически сразу после начала рейса.

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    Фариза Бацазова
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