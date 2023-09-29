Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:20, 29 сентября 2023Путешествия

Пилотов летевшего в Москву пассажирского самолета пытались ослепить лазером

Пилотов рейса Владикавказ — Москва пытались ослепить лазером из Ингушетии

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов летевшего в Москву пассажирского лайнера пытались ослепить лазерным лучом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Владикавказа, практически сразу после начала рейса.

По данным источника, когда воздушное судно отдалилось на 14 километров от аэропорта и поднялось на высоту 1,8 тысячи метров, в кабину пилотов «пробился подозрительный луч» со стороны города Карабулак в Ингушетии.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Отмечается, что на безопасность полета инцидент никак не повлиял, зрение летчиков также не пострадало. «Информацию уже передали в ОМВД по Назрановскому району Ингушетии», — говорится в сообщении.

Ранее пилот авиакомпании Austrian Airlines почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом, следующим из Штутгарта в Вену. В результате управление самолетом взял на себя второй пилот европейского перевозчика и продолжил заход на посадку.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

    На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости