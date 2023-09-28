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11:29, 28 сентября 2023Путешествия

Пилот почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом

Пилот Austrian Airlines не смог управлять самолетом из-за ухудшения состояния

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пилот авиакомпании Austrian Airlines почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом. Об этом пишет портал t-online.de.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 24 сентября, во время рейса пассажирского лайнера из Штутгарта в Вену. На подлете к аэропорту назначения у капитана воздушного судна ухудшилось состояние.

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В результате управление самолетом взял на себя второй пилот европейского перевозчика и продолжил заход на посадку. Отмечается, что она прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал. О состоянии командира судна не сообщается.

Ранее в сентябре восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, попали в больницу после сильной турбулентности во время полета. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США). Несмотря на жесткую тряску, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения.

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    Фариза Бацазова
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