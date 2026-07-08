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17:17, 8 июля 2026Культура

Фриске поздравила сестру в день рождения

Наталья Фриске почтила память своей сестры Жанны в день ее рождения трогательным постом
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья почтила память артистки в день ее рождения. Соответствующую публикацию она выложила в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

8 июля певице могло бы исполниться 52 года. Сестра артистки поделилась архивными кадрами со звездой группы «Блестящие».

«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40. В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала Наталья.

15 июня 2015 года Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. 9 июля 2025-го ее сестра призналась, что пережила второй выкидыш после кончины певицы.

Ранее отец певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что его супруга Ольга тяжело больна. Он подчеркнул, что его супруга переживает из-за невозможности видеться с внуком Платоном.

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