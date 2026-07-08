В России высказались о результатах саммита НАТО для Зеленского

Депутат Чепа: Зеленский не получил ожидаемого эффекта на саммите НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Анкаре не удалось добиться желаемого результата, несмотря на все усилия, включая террористические атаки и пропагандистские заявления, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Зеленский сделал все, наверное, возможное и невозможное, чтобы получить максимум благословения со стороны многих европейских стран. Это террористические атаки, это пропагандистское шоу о переломе военных действий, об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но все это поломалось, несмотря на в разы умноженное количество террористических атак беспилотниками», — сказал Чепа.

По словам парламентария, попытки нанести удары по Омску и другим восточным регионам России не принесли Зеленскому ожидаемого эффекта. Он также подчеркнул, что необходимо разобраться, откуда запускались беспилотники, летевшие в том числе через территории европейских стран, которые разрешали пролеты.

«Попытки раздувать успех за счет этого не получили того эффекта, который Зеленский ожидал. Мы видим, что Зеленского приняли только на торжественном ужине. Он не участвовал в самой сессии. Это, наверное, благодаря нежеланию Соединенных Штатов Америки в первую очередь», — отметил Чепа.

Депутат выразил уверенность в том, что поддержка Зеленского будет продекларирована, однако шансов на продолжение событий в том ключе, в котором он рассчитывает, у него не остается.

«Безусловно, я уверен, что продекларирована будет всесторонняя поддержка Зеленского для того, чтобы он продолжал ту линию борьбы до последнего украинца. Но все меньше и меньше у Зеленского остается таких вот шансов на продолжение событий, как он рассчитывает», — добавил Чепа.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, предложенный Дональдом Трампом. Киев потребовал лучших условий соглашения. Предполагается, что Владимир Зеленский хочет добиться новых условий на фоне изменения ситуации на фронте.