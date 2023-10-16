Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой

Жителей Краснодарского края и туристов призвали соблюдать осторожность из-за сложных метеорологических условий. О надвигающейся на юг России опасности предупредили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что в период с 15:00 до 17:00 и до конца суток 16 октября, а также 17 октября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и ветром до 23 метров в секунду.

«Напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности, следить за погодой. В случае ЧС звоните 01, 101 или 112», — добавили в МЧС.

Ранее штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности было объявлено на территории Краснодарского края 6 октября. В связи с этим специалисты напомнили жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.