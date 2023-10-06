Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 6 октября 2023Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС по Краснодарскому краю: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности объявлено на территории Краснодарского края до конца пятницы, 6 октября. Об угрожающей региону опасности предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Кубани.

В связи с этим специалисты напомнили жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

Также спасатели отмечают, что разводить костер нужно на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. В конце он должен быть залит водой или засыпан землей.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край. По данным исследования, население Кубани в 2023 году устало от приезжающих россиян. Только 26 процентов респондентов заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме решили запретить обидчику приближаться к жертве. Такой закон в России пытались принять годами

    В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

    В Казахстане допустили запрет на ношение хиджабов и никабов

    Разработано способное не намокать месяцами гидрофобное покрытие

    Россиянам раскрыли правильный способ стричь ногти на ногах

    Россиянам назвали создающие дорогой образ модели кроссовок

    В российский регион по Северному морскому пути пришло первое судно

    Водоем в Австралии окрасился в розовый

    Стало известно о пропаже без вести актрисы из «Интернов»

    Иван Охлобыстин оценил действия Анатолия Белого фразой «это мне непонятно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости