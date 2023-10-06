Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС по Краснодарскому краю: в регионе объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности объявлено на территории Краснодарского края до конца пятницы, 6 октября. Об угрожающей региону опасности предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Кубани.

В связи с этим специалисты напомнили жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Также спасатели отмечают, что разводить костер нужно на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. В конце он должен быть залит водой или засыпан землей.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край. По данным исследования, население Кубани в 2023 году устало от приезжающих россиян. Только 26 процентов респондентов заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих.