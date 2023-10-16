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15:55, 16 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

Риелтор Сачко: жильцы квартир в подвалах платят за свет на 40 процентов больше
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупка квартиры в подвале, которые в последнее время приобрели популярность в столице, может привести к еще большим затратам. О переплатах при приобретении одного вида недвижимости россиян предупредил риелтор Вячеслав Сачко в беседе с «Аргументами и фактами».

Одним из главных недостатков квартир, расположенных в подвальных помещениях, служит почти полное отсутствие окон и, как следствие, солнечного света. Окна в таких помещениях зачастую смотрят в стену. По причине проблем с естественным освещением появляется необходимость чаще пользоваться электричеством, что влечет за собой дополнительные расходы. В результате жильцы таких помещений платят за свет на 40 процентов больше, чем в обычных квартирах. Еще один минус квартиры в подвале — туда не поступает свежий воздух. Кроме того, при наличии промежутка между окном и стеной напротив туда могут падать снег и лить дождь, там также могут скапливаться листья или мусор.

В качестве основного преимущества покупки такого объекта риелтор назвал его цену, которая, как правило, на 30-40 процентов ниже, чем у квартиры в том же доме на обычном этаже. В среднем стоимость квадратного метра в апартаментах в подвале в Москве составляет 196,9 тысячи рублей. Однако Сачко добавил, что перепродать такое жилье будет сложно.

Ранее в октябре председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что микроквартиры нельзя считать жильем.

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    Полина Кислицына
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