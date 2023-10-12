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15:43, 12 октября 2023Среда обитания

Микроквартиры отказались считать жильем

Депутат Гаврилов: микроквартиры нельзя назвать жильем

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Застройщики, закладывающие в проект новостроек квартиры площадью менее десяти квадратных метров, нарушают нормы предоставления жилплощади. Покупатели таких микроквартир не только испытывают неудобства при проживании, но и не могут в них прописаться, поделился с изданием «Life» председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По мнению депутата, такие «кладовки» нельзя назвать жильем изначально. Даже норматив срочного предоставления жилплощади в экстренных случаях — 6 квадратных метров на человека — порой не соблюдаются при планировке микроквартир. Нормы различаются в зависимости от региона, но не должны быть меньше установленных государством. К примеру, в Москве норма предоставления жилья на одного человека в Москве соответствует 33 квадратам, на двоих — 42. На каждого жильца в семье из трех человек приходится не менее 18 квадратных метров, напомнил Гаврилов. Он считает необходимым урегулировать вопрос законности продажи недвижимости площадью менее 18 квадратов для проживания.

В то же время рынок недвижимости захватывают квартиры-капсулы в новостройках и «вторичке». Ранее в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити» выставили на продажу апартаменты площадью 8,8 квадратного метра. Они расположены на 42-м этаже и стоят 7,8 миллиона рублей.

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    Виктория Клабукова
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