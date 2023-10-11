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08:51, 11 октября 2023Среда обитания

Квартиру площадью 8,8 «квадрата» решили продать в «Москве-Сити»

В «Москве-Сити» выставили на продажу квартиру площадью 8,8 квадратного метра

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве решили продать квартиру площадью 8,8 квадратного метра. Выставленный на продажу объект находится в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити», пишет «Российская газета».

Микроапартаменты расположены на 42-м этаже и стоят 7,8 миллиона рублей. Внутри есть кровать шириной 140 сантиметров, маленькая прихожая, кухонная зона без плиты и санузел с душем. В квартире также имеется панорамное окно, но подойти к нему вплотную не получится — почти все пространство занято кроватью.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» выяснили, что площадь самой маленькой квартиры в новостройке, зарегистрированной в августе в Москве, составила 15,7 квадратного метра. Такой объект расположен в Северном административном округе.

Аналитики также нашли квартиру с максимальной площадью, зарегистрированной за указанный период. Речь идет о новостройке в 305,8 «квадрата» в Центральном округе.

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    Нина Ташевская
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