Найдена самая маленькая новая квартира в Москве

ИНР: площадь самой маленькой новой квартиры Москвы составляет 15,7 «квадрата»

Площадь самой маленькой квартиры в новостройке, зарегистрированной в августе в Москве, составила 15,7 квадратных метра. Об этом сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

Самая маленькая новая квартира находится в Северном административном округе. Эксперты также нашли квартиру с максимальной площадью, зарегистрированной за указанный период. Речь идет о новостройке в 305,8 «квадрата» в Центральном округе.

По итогам последнего летнего месяца малогабаритные студии и однокомнатные квартиры до 46 квадратных метров оказались самыми популярными — на них пришлось 55 процентов от общего объема продаж новостроек. Доля двухкомнатных квартир составила 33 процента, трехкомнатных — девять процентов.

Эксперты связывают интерес покупателей к жилью небольшой площади с двумя факторами. «Популярность небольших квартир может быть обусловлена как предложением застройщиков — на рынке недвижимости столицы проектируется значительное число малогабаритных квартир в строящихся домах, так и возможностью инвестирования и сбережения денежных средств, для этих целей небольшие по площади лоты московской недвижимости являются самым надежным активом, и более доступным вариантом», — пояснила помощница руководителя Управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова.

Ранее платформа bnMAP.pro назвала площадь самой маленькой квартиры в Москве. Наиболее компактная квартира в городе занимает девять «квадратов».