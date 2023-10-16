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16:23, 16 октября 2023Забота о себе

Россиян призвали отказаться от чая и кофе за 40 минут до одного занятия

Фото: Clay Banks / Unsplash

Перед пробежкой не следует пить кофе и чай, рассказал судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников. О вреде любимых россиянами напитков перед пробежкой он предупредил в комментарии для издания «Газета.Ru».

Саветников рассказал, что приступать к спортивной тренировке можно не ранее чем через 40 минут после употребления кофе или чая(Содержащийся в этих напитках кофеин сбивает выработку инсулина, мешая телу загрузить гликоген в мышцы и воспользоваться белком для их работы, — прим. «Ленты.ру»). Также, по его словам, к выбору питания накануне пробежки стоит подходить особо тщательно, так как пища имеет разную скорость переваривания.

Например, мясо и рыба, яичница (тяжелые белки) перевариваются долго, что вызывает дискомфорт во время занятий спортом, объяснил эксперт. Из-за этого перед тренировками стоит исключить из рациона фастфуд, очень соленую и жареную пищу.

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Перед пробежкой можно есть продукты, содержащие сложные углеводы, так как они помогают сохранить энергию, объяснил эксперт. В меню спортсмена перед забегом могут быть каша на воде, макароны из твердых сортов пшеницы. При этом есть можно не менее чем за два часа до тренировки, уточнил он. Напоследок Саветников добавил, что до и во время тренировки можно пить воду.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что у ярых любителей кофе могут быть проблемы со здоровьем. По его словам, у тех, кто потребляет много кофеина, может случиться спазм сосудов и судороги.

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    Вера Владзиевская
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