Россиян призвали воздержаться от поездок в одну страну Ближнего Востока

Посольство РФ в Ливане призвало россиян воздержаться от поездок в страну

Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности воздержаться от поездок в республику. Об этом сообщил российский посол в Бейруте Александр Рудаков, его слова приводит ТАСС.

«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан, — заявил он. — Отложить их на более поздний срок».

Более того, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что посольство находится в постоянном контакте с проживающими в ближневосточной стране соотечественниками. По его словам, дипмиссия держит данный вопрос на контроле.

«Мы (…) всегда рекомендуем всем нашим гражданам, которые если уж и опасаются чего-то или боятся чего-то, то сейчас самое время воспользоваться пока еще имеющейся нормальной возможностью выехать из Ливана через аэропорт Бейрута», — пояснил Рудаков.

Ранее в октябре стало известно, что Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. В агентстве напомнили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные перелеты между Израилем и Россией.