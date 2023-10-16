Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 16 октября 2023Путешествия

Россиян призвали воздержаться от поездок в одну страну Ближнего Востока

Посольство РФ в Ливане призвало россиян воздержаться от поездок в страну

Фото: Aziz Taher / Reuters

Посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности воздержаться от поездок в республику. Об этом сообщил российский посол в Бейруте Александр Рудаков, его слова приводит ТАСС.

«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан, — заявил он. — Отложить их на более поздний срок».

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Более того, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что посольство находится в постоянном контакте с проживающими в ближневосточной стране соотечественниками. По его словам, дипмиссия держит данный вопрос на контроле.

«Мы (…) всегда рекомендуем всем нашим гражданам, которые если уж и опасаются чего-то или боятся чего-то, то сейчас самое время воспользоваться пока еще имеющейся нормальной возможностью выехать из Ливана через аэропорт Бейрута», — пояснил Рудаков.

Ранее в октябре стало известно, что Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. В агентстве напомнили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные перелеты между Израилем и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военный подорвал себя гранатой вместе с бойцом «Азова». Что известно о произошедшем?

    Пьяная российская чиновница пригрозила таксисту «ментами» и попала на видео

    В Запорожской области арестовали женщину за подготовку теракта по заданию СБУ

    Глава ОБСЕ приехал в Киев

    Умер композитор Геннадий Гладков

    Осужденный бывший прокурор попросил СК проверить объективность судьи Шатровой

    В любимом напитке россиян обнаружили четыре опасности

    Прозрачное платье Иды Галич вызвало споры в сети

    Галактика Андромеды пережила слияние двух галактик

    Россиянке запретили ждать автобус в Петербург на остановке у аэропорта Хельсинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости