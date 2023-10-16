Россиянам назвали самые бюджетные иномарки с пробегом

«СберАвто»: Renault и Volkswagen стали самыми доступными иномарками с пробегом

Самыми бюджетными иномарками с пробегом на российском рынке стали французская Renault и немецкий Volkswagen. В топ-5 наиболее доступных зарубежных автобрендов также вошли чешская Skoda и китайские Chery и Geely, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

Автомобили Renault, Volkswagen, Skoda и Chery до трех лет можно приобрести в среднем за 2-2,4 миллиона рублей. Машины бренда Volkswagen с пробегом доступны на российском рынке примерно за 2,1 миллиона рублей. При этом автомобили Chery граждане могут приобрести в среднем за 2,4 миллиона рублей. Таким образом, китайский бренд стал самым дорогим среди наиболее доступных иномарок возрастом до трех лет в России.

При этом медианная стоимость машин Volkswagen и Skoda сроком владения от трех до пяти лет составляет 1,4-1,5 миллиона рублей. В то же время автомобили Chery и Geely от пяти до семи лет доступны на рынке за сумму менее 1,2 миллиона. В свою очередь, машины Renault, Chery и Geely от семи до десяти лет в среднем обойдутся россиянам до одного миллиона рублей, заключили эксперты.

Во второй половине сентября представитель дилерского холдинга «Автодом» призвал россиян не ждать появления на внутреннем рынке иномарок сроком владения до трех лет стоимостью менее одного миллиона рублей. Это обусловлено «текущей экономической ситуацией» в стране. Чтобы на российском рынке подобные автомобили обходились гражданам дешевле миллиона рублей, необходимо локализовать производство различных комплектующих, в том числе электроники.