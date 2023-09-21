Россиян попросили не ждать появления иномарок дешевле миллиона рублей

«Автодом»: ожидать появления новой иномарки дешевле 1 млн рублей невозможно

Россиян попросили не ждать появления новых иномарок по цене менее миллиона рублей. «В текущей экономической ситуации» это практически невозможно, заявил представитель дилерском холдинге «Автодом», его слова приводит «Газета.Ru».

«Стоимость авто регулярно растет из-за удорожания производства, расходов на комплектующие, нехватки электронной компонентной базы, падения курса рубля. Более того, если говорить о столичном рынке автомобилей с пробегом, то в Москве практически невозможно найти иномарки сроком владения до трех лет дешевле 1 миллиона рублей», — пояснил он.

Чтобы на российском рынке появились автомобили дешевле миллиона рублей, необходимо локализовать производство. Сейчас производители зависят от импорта комплектующих, в том числе электроники. Дя удешевления машин нужно стабилизировать экономику и укрепить национальную валюту. В противном случае в конце 2023 года стоит ждать ожидать нового подорожания машин из-за волатильности рубля и роста цен на таможенное оформление, добавили в «Автодоме».

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко ранее заявил об отсутствии волшебной палочки для российского автопрома. По его словам, из-за кооперации с западными компаниями в сфере легкового автомобилестроения производители стали заложниками ситуации и теперь вынуждены наверстывать упущенное. Сейчас необходимо возрождать автопром с нуля, добавил сенатор, отвечая на критику «отверточной сборки» китайских машин под отечественными брендами.

С начала 2023-го самыми популярными в параллельном импорте стали автомобили японских марок: на них пришлась треть (33 процента, 22 640 единиц) от всех ввезенных машин. Менее востребованными стали корейские марки — 28 процентов (18 977 автомобилей) и продукция немецких заводов — 23 процента (15 655 автомобилей). Далее идут американские (7,4 процента, 5023 машины) и китайские марки (3,3 процента, 2271 машина). Всего с января по август в Россию по параллельному импорту ввезли 67,8 тысячи автомобилей.