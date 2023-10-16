Россиянам назвали способ правильно давать деньги в долг

Юрист Хаминский посоветовал не одалживать деньги друзьям без договора

Россиянам нужно заключать договор займа при одалживании денег друзьям и знакомым. Такой способ правильно давать деньги в долг назвал в разговоре с NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Договор поможет обезопасить россиянина в случае, если деньги не вернут вовремя. Юрист посоветовал всегда уточнять у потенциального заемщика, где он собирается брать деньги для возврата долга. В соглашении важно указать, что заемщик убедил россиянина в наличии источника возврата средств. Если деньги не вернут и дело дойдет до суда, такого должника могут признать мошенником.

Наличие вышеуказанной оговорки в договоре займа станет главным сдерживающим фактором для заемщика, который хочет недобросовестно распорядиться чужими деньгами и не уверен, собирается ли возвращать их. Хаминский также посоветовал отказать заемщику, если его рассказ об источниках возврата покажется неубедительным.

Ранее россиянам посоветовали откладывать по пять-десять процентов от всех денежных поступлений. Это поможет в короткое время накопить несколько сотен тысяч рублей и чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. Кроме того, эксперт рекомендовал вести учет незначительным тратам.