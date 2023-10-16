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13:16, 16 октября 2023Экономика

Россиянам раскрыли секрет уверенности в завтрашнем дне

Экономист Зацепа: со всех денежных поступлений необходимо откладывать по 5-10 %

Фото: Andrew Neel / Reuters

Чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, необходимо откладывать по 5-10 процентов со всех денежных поступлений. Таким советом в разговоре с News.ru поделился эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа.

Таким образом можно накопить до нескольких сотен тысяч рублей, заявил он. Для этого лучше всего подойдет отдельный банковский счет, который можно открыть даже через мобильное приложение. Также Зацепа посоветовал вести учет незначительных трат.

Эксперт рекомендовал сделать накопление игрой, за достижения в которой россиянин может сам назначить себе приз. Например, им может стать поход в ресторан или спа.

В результате такой игры уже через месяц можно увидеть, что экономия всего 5-10 процентов поступивших доходов сильно меняет жизнь. Кроме того, россиянин поймет, насколько дорого ему обходятся незначительные траты.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин стремится сократить траты на товары первой необходимости. С другой стороны, эксперты увидели рост количества россиян, которые стали уделять больше внимания качеству продукции.

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    Мария Черкасова
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