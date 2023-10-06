Россияне начали экономить на товарах первой необходимости

Роскачество: каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости

Среди россиян наблюдается тенденция на «оптимизацию расходов» — сейчас каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с числом россиян, перешедших к экономии, растет и количество тех, кто уделяет большое внимание качеству продукции. Протасов также подчеркнул, что жители страны стали больше интересоваться российской продукцией, в том числе в связи с появлением новых брендов.

В августе исследователи «Ромир» выяснили, что почти каждый пятый россиянин (19 процентов) планировал начать экономить на еде и товарах первой необходимости. Самым популярным способом сокращения расходов опрошенные называли покупку товаров со скидками или по акциям. Больше половины граждан ходят в магазины с низкими ценами и выбирают более доступные по стоимости варианты, а также из-за необходимости экономить отказываются от некоторых категорий товаров.