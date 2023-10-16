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17:13, 16 октября 2023Путешествия

Россиянам предрекли снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года

Доцент Гареев предрек снижение цен на короткие авиарейсы в России до конца года

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев предрек россиянам снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года. Его слова приводит агентство «Прайм».

Специалист отметил, что высокий сезон на большинстве направлений по России закончился. Поэтому если не произойдет резкого роста расходов на лизинг, услуги аэропортов и авиакеросин, то до новогодних праздников возможно даже снижение цен.

По словам эксперта, это коснется коротких авиарейсов, которые занимают не большее двух — двух с половиной часов. К примеру, МоскваКалининград, Москва — Самара, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург.

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При этом Гареев подчеркнул, что в целом стоимость авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастет на 15-20 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Драка попала на видео. Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы во Владивосток самолета.

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    Фариза Бацазова
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