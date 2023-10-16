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15:12, 16 октября 2023Путешествия

Драка на борту летевшего из Москвы во Владивосток самолета попала на видео

Пьяного россиянина сняли с рейса Москва — Владивосток за оскорбления соседей

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Драка попала на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы во Владивосток самолета. Отмечается, что пьяный россиянин принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо. Дебошира пересадили на другой ряд, где он продолжил грубить другому пассажиру.

Тогда бортпроводники решили снять нарушителя с рейса. Отмечается, что лайнер даже не успел отъехать со стоянки. Однако вылет воздушного судна все равно был задержан.

Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета из Волгограда в Москву. Воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.

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    Фариза Бацазова
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