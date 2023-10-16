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18:34, 16 октября 2023Путешествия

Россияне массово устремились в Европу

РСТ: число турпоездок из России в Европу увеличилось на 30 процентов

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Российские туристы массово устремились в Европу, число турпоездок в страны Евросоюза (ЕС) из РФ с начала 2023 года возросло на треть. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что в связи со сложной транспортной ситуацией количество путешествий в Европу из РФ с начала пандемии COVID-19 сократилось. Однако Горин подчеркнул, что с начала 2023 года этот показатель растет.

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«Мы отмечаем, что примерно на 30 процентов увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», — добавил он.

Эксперт сообщил, что летом 2023 года у туроператоров хорошо были реализованы полетные программы в Черногорию через Кувейт, а также туры на Кипр через Ереван.

Ранее посольство РФ в Ливане призвало россиян по возможности воздержаться от поездок в республику.

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    Фариза Бацазова
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