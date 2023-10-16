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05:31, 16 октября 2023Путешествия

Россиянин побывал на Бали и описал поездку фразой «попрошайки и противный запах»

Фото: Ruben Hutabarat / Unsplash

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и описал поездку фразой «попрошайки и противный запах». Своими эмоциями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Блогер прибыл в район Кута из аэропорта и удивился мусору, валяющемуся на дорогах. Кроме того, все вокруг показалось ему невзрачным. «Я реально испугался: "Неужели это тот самый райский остров, где все такие просветленные и красивые?"» — задался вопросом автор.

На следующий день путешественник узнал, что Кута — самый неблагоприятный район индонезийского острова. Кутовой переехал в Убуд, где «увидел тот Бали, про который все говорят». «Уютные улицы, где каждый дом выглядит почти как небольшой индуистский храм. Улыбчивые люди, почти нет мутных личностей в отличие от Куты», — описал турист.

Блогер назвал Бали чем-то средним между Таиландом и Европой и отметил, что там можно найти жилье на любой карман. Тем не менее, он обратил внимание на недостатки популярного туристического острова. «Пробки бесконечные, гулять пешком неудобно, но атмосфера очень приятная. Балийцы действительно очень дружелюбны и не испорчены туризмом так, как я ожидал», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в индийском штате Гоа и сравнил его с Абхазией. Он отметил, что, по его мнению, в Абхазии чище, есть какой-никакой сервис и нет цыган на пляжах, которые проклинают за отказ дать деньги.

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    Зарина Дзагоева
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