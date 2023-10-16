Россиянина арестовали за нацистский рингтон

В Брянске арестовали жителя Подмосковья за нацистский рингтон на телефоне

В Брянске Володарский районный суд арестовал на шесть суток жителя Подмосковья за нацистский рингтон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

У мужчины зазвонил телефон на улице, где неподалеку находились правоохранители. Однако вместо обычного звонка у мужчины заиграл военный марш Третьего Рейха. В отношении мужчины составили протокол по статье 20.3 («Публичная демонстрация нацистской атрибутики») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 50-летнего правозащитника Алексея Соколова за демонстрацию логотипа Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).