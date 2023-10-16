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13:36, 16 октября 2023Россия

Россиянка потеряла ушедшего на СВО со спецназом «Ахмат» сына

Ura.ru: екатеринбурженка потеряла ушедшего на СВО с чеченским спецназом сына

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга потеряла сына, ушедшего в зону проведения специальной военной операции (СВО) с чеченским спецназом «Ахмат». Об этом россиянка сообщила агентству Ura.ru.

Женщина пояснила, что ее сын присоединился к чеченскому подразделению в марте, уже в апреле он получил ранение. С тех пор уралец считается пропавшим без вести. Мать военнослужащего от безысходности обратилась за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Уральского бойца эвакуировали два человека из отряда, отметила женщина. «Спустя двое суток после того, как бойцы прибыли на базу, там товарищам сообщили, что они втроем пропали без вести, и что Ваню не привозили в госпиталь», — поделилась она.

Россиянка призналась, что после исчезновения сына обращалась в различные инстанции. Однако все ее просьбы были оставлены без ответа.

Корреспонденты Ura.ru связались с пресс-секретарем Кадырова. Комментариев по ситуации от него пока не поступало.

Ранее в Госдуме рассказали, что пропавших в зоне боевых действий россиян нужно искать через Минобороны.

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    Анна Щербакова
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