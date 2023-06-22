В Госдуме назвали порядок действий по поиску пропавших в зоне СВО солдат

Депутат ГД Иванов: пропавших в зоне СВО бойцов нужно искать через «Вагнер» или Минобороны

Пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов нужно искать через частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» или Минобороны России — даже если военнослужащие были зачислены в иные добровольческие соединения. Порядок действий «Ленте.ру» назвал депутат Государственной Думы Максим Иванов, который составил подробную памятку на такой случай.

По словам Иванова, в случае, если о человеке, участвующем в СВО, нет вестей, следует выждать не менее шести недель, и уже после этого звонить на горячую линию Министерства обороны — у ведомства, как сказал парламентарий, есть специальная, регулярно пополняемая база данных, где содержится информация о пропавших без вести.

Если же военнослужащий числился в ЧВК, то обращаться следует либо по телефону, который оставил представитель компании в качестве контактного, либо, если военный выполнял задачи не в «Вагнере», а в другой ЧВК — вновь в Минобороны.

Их (менее крупные ЧВК — прим. «Ленты.ру») курирует Минобороны. У нас были такие случаи — ко мне приходили люди, которые в том числе были ранее судимы и заключили контракт. Мы все вопросы, которые связаны с выплатами по ранениям, по установлению личности, по без вести пропавшим, мы работаем через Министерство обороны. ЧВК «Вагнер» — это отдельно Максим Иванов депутат Госдумы

При этом он отметил, что родственники военнослужащих могут напрямую обращаться к руководству части, к «замполитам» и непосредственным командирам — те также могут рассказать близким участвующих в СВО о судьбе военнослужащих.

В качестве другого способа узнать, что близкий человек действительно пропал без вести, депутат Иванов указал проверку истории операций с зарплатной картой военнослужащего.

Что делать, если близкий пропал без вести в зоне СВО 1. Убедиться, что человек пропал без вести, а не оказался без связи в зоне боевых действий 2. Выждать 4-6 недель с момента последней связи. 3. Связаться с Министерством обороны по горячим линиям: 8 (800) 100-77-07;

8 (495) 498-43-54;

8 (495) 498-34-46;

117;

122. 4. Попытаться связаться с командованием части, к которой был прикреплен военнослужащий. Быть готовым предоставить документы, подтверждающие родство. В случае, если воинская часть подтверждает статус «пропавший без вести», запросить выписку из соответствующего приказа. 5. Если статус без вести пропавшего подтвержден, обратиться в военкомат по месту призыва и сдать материал для отправки на анализ ДНК 6. Опросить сослуживцев и других возможных свидетелей 7. Собранные сведения вместе с документами, подтверждающими родство, направить в адрес Главной военной прокуратуры и Минобороны России. 8. Мониторить публикации в социальных сетях, где может появиться информация о нахождении военнослужащего в плену 9. Если с момента безвестного отсутствия военнослужащего прошло более 6 месяцев и есть подтвержденные сослуживцами, свидетелями, очевидцами, фото и видеоматериалами сведения о гибели, обратиться с заявлением в адрес гарнизонного военного прокурора по месту нахождения воинской части с заявлением об обращении в суд для установления факта гибели военнослужащего в судебном порядке

«Родственникам оставляют либо карточку или дублируют карточку, на которую приходит часть заработной платы. Если в течение какого-то времени военнослужащий не снял деньги с карты, становится понятно», — рассказал он.

Ранее депутат Максим Иванов рассказывал, что с начала СВО появились случаи, когда российские мужчины уезжали в зону боевых действий втайне от своих жен и матерей. По словам парламентария, к нему практически каждую неделю обращаются женщины «с опухшими от слез глазами» и просят помочь в поисках мужей и сыновей.

«Лента.ру» нашла родственников таких военных и самих тайком уехавших на СВО россиян — один из них оставил жену и троих детей и пропал, а другой выдумал историю о жизни с медведями на Алтае.