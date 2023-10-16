Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 16 октября 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически на 2024 год

Парикмахер Полиенко назвала естественные локоны самой модной прической 2024 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.

Кроме того, собеседница издания порекомендовала присмотреться к стрижкам, которые подразумевают челку, а также дополнять свои образы модными аксессуарами, например, мелкими или большими заколками в форме бабочек и абстрактных фигур.

В сентябре стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. В первую очередь в список вошла короткая сзади и по бокам головы и более удлиненная на макушке стрижка пикси.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости