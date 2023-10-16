Россиянкам назвали самые модные прически на 2024 год

Парикмахер Полиенко назвала естественные локоны самой модной прической 2024 года

Парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.

Кроме того, собеседница издания порекомендовала присмотреться к стрижкам, которые подразумевают челку, а также дополнять свои образы модными аксессуарами, например, мелкими или большими заколками в форме бабочек и абстрактных фигур.

В сентябре стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. В первую очередь в список вошла короткая сзади и по бокам головы и более удлиненная на макушке стрижка пикси.