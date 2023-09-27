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15:41, 27 сентября 2023Ценности

Стилист перечислил россиянкам не требующие укладки стрижки

Стилист Иван Субота: стрижки боб-каре и пикси не требуют укладки

Фото: Michelle Aleksa / Shutterstock / Fotodom

Стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

В первую очередь в список вошла короткая сзади и по бокам головы и более удлиненная на макушке стрижка пикси. «Короткий вариант этой прически точно облегчит ваше утро и сэкономит пару минут на сон. Сушить ее стоит вниз головой, немного сухого стайлинга, и готово. Французский вариант пикси выглядит как более спокойная и графически выверенная стрижка. Особой укладки она не требует и подходит прямым волосам», — рассказал эксперт.

Помимо этого, специалист назвал одной из самых неприхотливых в уходе причесок боб-каре. «Главное — просушить волосы от корней и слегка подкрутить концы. Для более долговременной укладки используйте мусс для объема», — подчеркнул Субота.

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Среди прочего, собеседник издания обратил внимание девушек, которые не любят укладывать локоны вовсе, на стрижку «ежик». «В целом, это удобно и комфортно. Главное, на мой взгляд, правило: плотный и насыщенный цвет на волосах», — уточнил стилист.

Кроме того, обладательницам прядей средней длины Субота посоветовал носить каскад или градуированную лесенку. В заключение он также отметил удобство стрижки с прямым срезом, за счет которой волосы выглядят опрятными, ухоженными и плотными.

Ранее в сентябре звездный парикмахер Санни Брук раскрыла оптимальную частоту стрижки волос. По мнению эксперта, данный процесс зависит от образа жизни, длины прядей и термического воздействия на них. Так, короткие волосы следует стричь каждые четыре недели.

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    Екатерина Ештокина
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