Россиянкам раскрыли способы стать визуально стройнее с помощью одежды

Стилистка Капикян: оверсайз и монохромные наряды помогут скорректировать фигуру

Стилистка-имиджмейкер Екатерина Капикян раскрыла россиянкам способы стать визуально стройнее с помощью одежды. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Улучшить внешний вид помогут монохромные наряды, отметила специалистка. По ее словам, в текущем сезоне будут особенно актуальны белые и серые тона.

В то же время для коррекции фигуры можно выбирать предметы гардероба фасона оверсайз. «Но важно не перестараться: лучше использовать только один элемент одежды на несколько размеров больше», — указала эксперт.

Кроме того, в список вошли многослойные образы, приталенные вещи и сочетание в наряде теплых и холодных цветов. «Помните, что теплые оттенки имеют свойство расширять, а холодные, наоборот, уменьшают объем», — подчеркнула собеседница издания.

В сентябре стилистка Ирина Прядко назвала россиянкам с пышными формами визуально стройнящие модели курток. Так, она посоветовала переключить внимание на вещи, которые подчеркивают талию. Среди них эксперт выделила стеганые изделия, косухи, куртки-жакеты и куртки-рубашки.