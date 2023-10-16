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11:22, 16 октября 2023Бывший СССР

Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

Рогов: Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За прошедшие сутки российская армия отбила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, противник предпринял две попытки штурма в направлении села Вербовое, которое находится на ореховском участке фронта.

На запорожском направлении, по словам Рогова, ВСУ потеряли две бронемашины и три автомобиля.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отбили пять украинских штурмов под Артемовском в Донецкой народной республике. Он уточнил, что российские военные отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки.

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    Александр Слабиев
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