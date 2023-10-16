Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

Рогов: Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

За прошедшие сутки российская армия отбила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, противник предпринял две попытки штурма в направлении села Вербовое, которое находится на ореховском участке фронта.

На запорожском направлении, по словам Рогова, ВСУ потеряли две бронемашины и три автомобиля.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отбили пять украинских штурмов под Артемовском в Донецкой народной республике. Он уточнил, что российские военные отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки.