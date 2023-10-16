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08:47, 16 октября 2023Россия

Российский комбайнер нашел обломки БПЛА во время сбора урожая

Shot: комбайнер нашел обломки БПЛА во время сбора урожая в Саратовской области

Фото: Александр Погожев / РИА Новости

Комбайнер нашел обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время сбора урожая на поле в Саратовской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По предварительным сведениям, дрон самолетного типа был уничтожен в Балаковском районе. В результате происшествия никто в российском регионе не пострадал.

Разрушений также выявлено не было. Сейчас поле частично оцеплено. Обломки беспилотника передали сотрудникам силовых структур.

Власти Саратовской области ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что дрон со взрывчаткой уничтожили на окраине Брянска.

Тогда никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле удалось избежать.

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    Анна Щербакова
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