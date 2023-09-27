БПЛА со взрывчаткой уничтожили в Брянске

Shot: беспилотник со взрывчаткой уничтожили на окраине Брянска

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой уничтожили на окраине Брянска. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, накануне обломки устройства рухнули в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице.

На месте падения дрона эксперты нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 грамм и взрыватель МД5М.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

26 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник в Брянске.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО сбили четыре дрона над Курской и Брянской областями.