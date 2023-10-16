Российский певец рассказал о покупке двух квартир в Дубае с разницей в месяц

Певец Анатолий Цой рассказал, что купил две квартиры в Дубае с разницей в месяц

Известный российский певец Анатолий Цой рассказал в эфире «Шоу Воли», что приобрел две квартиры в Дубае с разницей в месяц. Выпуск доступен на Rutube.

Цой стал обладателем двух объектов в элитном районе Bluewaters благодаря участию в специальной лотерее, выигрыш в которой дает право купить квартиру в строящемся жилом комплексе. Певец подчеркнул, что из-за престижности района приобрести недвижимость без участия в лотерее нельзя.

«В Дубае есть арена, в которой вмещается 10 тысяч человек. И вот представьте, в этом помещении 10 тысяч человек, желающих купить одну квартиру в одном доме строящемся. И разыгрывается лотерея, так как это госкомпания, которая разыгрывает просто возможность купить квартиру», — объяснил артист. Он добавил, что в зале, где проходит лотерея, стоит барабан, из которого достают номерки тех, кто получает возможность приобрести жилье в элитном жилом комплексе.

Принять участие в розыгрыше Цою предложила агент. При этом та, по словам певца, не рассчитывала на победу звезды, так как из 10 тысяч участников выигрывают лишь 100 человек. Однако на следующий день агент позвонила ему с поздравлениями в победе, добавив, что артист родился под счастливой звездой — его номер достали самым первым. Цой признался, что забеспокоился, узнав о выигрыше: он не рассчитывал на успех, а деньги за объект после победы в лотерее необходимо было внести в короткие сроки.

«Буквально через месяц она говорит: "Строится суперклассный дом. Но второй раз... Вы же понимаете, Анатолий, первый раз если это была чистая случайность, то второй раз это просто невероятно будет... Ну давайте подадим". И она звонит: "Анатолий, я просто не понимаю, как это, мы выиграли!"», — рассказал артист. Певец признался, что после этой новости он обзвонил несколько десятков друзей и знакомых, также участвовавших в лотерее, чтобы убедиться, что он действительно победил, так как выигрыш во второй раз казался ему подозрительным.

Поделившись новостью о покупке двух объектов недвижимости, Цой отметил, что он родился в деревне в Казахстане и пас коров в детстве. Артист призвал зрителей всегда идти к своей мечте, никогда никого не слушать и не опускать руки.

В 2022 году Анатолий Цой рассказал, что на один из праздников подарил своим родителям дом.