Российский певец рассказал о покупке дома родителям

Певец Анатолий Цой рассказал, что подарил родителям на юбилей дом

Известный российский певец Анатолий Цой рассказал, что на один из праздников подарил своим родителям дом. Подробностями истории он поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Цой рассказал, что его семья соблюдает национальные корейские обычаи. Согласно одному из них, дети должны организовать торжество на 60-летний юбилей родителей. В прошлом году семья артиста отмечали 60-летие матери и отца. В честь праздника певец купил им недвижимость.

«В общем, мы закатили пышный праздник, было очень весело, очень классно. Я подарил родителям дом, о которым они очень давно мечтали. Сейчас они живут в нем и радуются», — отметил артист.

Ранее российская певица Наталья Подольская рассказала, что ее мать владеет квартирой, но летом переезжает к детям в загородный дом. На участке женщина вместе с помощником занимается садоводством — выращивает растения и ухаживает за ними.