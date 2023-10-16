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09:02, 16 октября 2023Силовые структуры

В российском городе ввели план «Сирена» после ограбления магазина Apple

В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил магазин и вынес 40 iPhone

Фото: Vincent West / Reuters

В Ростове-на-Дону полиция ввела план «Сирена» после вооруженного ограбления магазина, торгующего техникой Apple. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Преступление было совершено вечером 15 октября на улице Горького. Вооруженный пистолетом налетчик ворвался в магазин и стал угрожать продавцу. Он заставил его отдать из кассы четыре миллиона рублей, 40 телефонов марки iPhone и два ноутбука.

После ограбления преступник скрылся. Полиция ищет его по камерам уличного видеонаблюдения.

13 октября сообщалось, что неизвестный ограбил отделение банка в Петербурге. Угрожая сотрудникам предметом, напоминающим пистолет, мужчина заставил менеджера передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция задержала налетчика в Карелии спустя пять часов после совершения преступления.

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    Любовь Ширижик
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