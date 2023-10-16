Один из главных застройщиков в России купил крупного конкурента

Группа «Самолет» приобрела 100 процентов акций девелопера ГК МИЦ

Группа компаний «Самолет» — один из главных игроков на рынке недвижимости России — завершила сделку по приобретению 100 процентов акций девелопера МИЦ (ГК МИЦ), который является одним из крупнейших застройщиков жилья Московского региона. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители «Самолета».

Покупатель получает весь существующий бизнес конкурента, в том числе более 50 компаний МИЦ, все земельные участки и 11 проектов в стадии проектирования и строительства. В результате объемы текущего строительства «Самолета» в Московском регионе вырастут до 4,2 миллиона квадратных метров, что приблизит компанию к лидерству на рынке. Благодаря сделке доля компании на рынке в Московском регионе вырастет на пять процентных пунктов, до 18 процентов, отметил глава «Самолет Москва» Андрей Иваненко.

Финансирование сделки в полном объеме «Самолету» предоставит банк ВТБ, оплата будет осуществляться в несколько траншей, первый из которых запланирован на ближайшее время. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку.

Сумма покупки не раскрывается, но, по данным источников Forbes, речь идет о 45 миллиардах рублей. Ранее «Коммерсантъ» называл сумму в 40 миллиардов рублей, а «Ведомости» писали, что сделка может оцениваться в 55-60 миллиардов и потенциально станет крупнейшей на рынке жилого девелопмента за всю историю.

Однако крупная сделка может привести к укрупнению рынка застройщиков, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на жилье, предупреждал ранее главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев. Чем больше компаний, тем больше конкуренция, естественно, снижается стоимость, объяснял он.

В настоящее время эксперты мрачно оценивают перспективы развития рынка недвижимости в стране. Специалисты отмечают, что он перегрет, и ценовой дисбаланс может создать серьезные проблемы для банковской системы и привести к масштабному банковскому кризису.