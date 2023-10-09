Предсказано мрачное будущее российского рынка недвижимости

РИА Новости: эксперты мрачно оценивают будущее российского рынка недвижимости

Перегревшийся российский рынок недвижимости ожидает мрачное будущее. Такое развитие текущей ситуации предсказали эксперты РИА Новости.

Согласно оценке специалистов, перегрев произошел в нескольких регионах из-за широкого использования льготной ипотеки. В пользу этого свидетельствуют большой ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем, а также диспропорция в соотношении платежей за аренду квартиры и ее ценой на рынке, которая увеличивает срок окупаемости объекта. Кроме того, квартиры в строящемся доме, которые можно купить по программе льготной ипотеки, продаются по завышенной цене, а после перехода в раздел готового жилья теряют до 30 процентов от стоимости.

По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, диспропорция цен между «первичкой» и «вторичкой» приводит к дополнительным рискам для заемщика. В случае необходимости у него не получится продать недвижимости и закрыть кредит полностью. Это может повлиять на стабильность банковской системы.

«Глобально этот ценовой дисбаланс на рынке жилья может создать серьезные проблемы для банковской системы и привести к масштабному банковскому кризису в стране», — заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Он объяснил, что при выдаче ипотеки на новостройку дороже «вторички» банки получают себе на баланс переоцененные залоги. Если заемщик не сможет платить по кредиту, банку придется продать объект, чтобы вернуть средства. Однако есть новостройки на 20-40 процентов дороже готовых квартир, а первоначальный взнос составляет 20 процентов, реализовать недвижимость на вторичном рынке получится только в убыток.

Ситуация с арендой также является тревожным фактором для дальнейшего развития рынка недвижимости, добавила вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Если цены на квартиры продолжат расти, аренда окажется намного выгоднее ипотеки. Это приведет к сокращению потребительского и инвестиционного спроса на покупку жилья.

Директор направления «Новостройки» агентства «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков считает, что переток клиентов из вторичного сектора в сегмент новостроек продолжится, так как из-за роста ключевой ставки процент по ипотеке на готовое жилье находится на высоких значениях. Несмотря на удорожание, россияне продолжат выбирать новостройки, поскольку для многих значение имеет посильный ежемесячный платеж по кредиту, а не конечная цена объекта.

По мнению экспертов, помочь могут только меры, принятые Банком России. «На очереди пересмотр программ льготной ипотеки, повышение их адресности, возможное введение поддержки приобретения вторичного жилья. Но здесь важно именно модернизировать программы с учетом их реальной востребованности населением, а не только снизить доступность ипотечного кредита, что может произойти при использовании только запретительных мер», — отметила Цыганов.

Ранее эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая сравнила покупку «первички» и «вторички». По ее словам, приобретение новостройки оказалось выгоднее.