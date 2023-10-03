Выгоду от покупки новостройки и «вторички» сравнили

Риелтор Куницкая: покупка новостройки выгоднее приобретения вторичного жилья

Ставки по ипотеке в новостройках выглядят выгоднее в сравнении с большим первоначальным взносом за «вторичку». Таким образом, государство поддерживает строительную отрасль, считает эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая в беседе с порталом MSK1.RU.

Потребительский спрос на квартиры в новостройках государство прежде всего стимулирует выгодными ипотечными условиями. К примеру, во время коронавируса была введена ипотека под шесть процентов. Впоследствии, кроме нее, населению представили ипотеку за 1 рубль или жилищный кредит без первоначального взноса. По данным Куницкой, сейчас инициативы по снижению ставки на ипотеку в сегменте вторичного жилья власти рассматривают, но пока что не рвутся реализовывать.

Тем не менее покупатель готов заплатить за «вторичку» больше потому, что жилье в новостройке требует ожидания. Цены на и так редкие квартиры, готовые к въезду, уже не так привлекательны. При перепродаже жилья в новостройке ипотечные ставки вырастают до уровня «вторичек».

По мнению Куницкой, вкладывать деньги от продажи старой недвижимости в новую невыгодно. Лучше вторичное жилье сдавать в аренду и этими платежами закрывать ипотеку по новостройке. Выгода от сдачи в аренду окажется больше средств, вырученных от продажи, уверен риелтор.

Другой собеседник портала, генеральный директор агентства недвижимости «Этажи» Евгений Затонский подтверждает, что спрос на вторичное жилье вскоре снизится на 15-20 процентов. Ликвидность такого жилья будет определяться размером скидки, на которую готов собственник., а продаваться будут только самые ликвидные варианты.

Квартира от застройщика — не единственный выгодный вариант для покупки на ближайшее будущее. Сделка по переуступке может быть даже лучше. Более низкая стоимость строящейся квартиры в таком случае оправдывается тем, что после оформления сделки покупатель берет на себя права и обязанности дольщика. Также при сделке по переуступке недоступны все виды субсидированной госипотеки. Однако бывшие владельцы охотно делают 10-15-процентную скидку при продаже, добавил Затонский.

В то же время аналитики финансовой группы «Финам» предрекли снижение цен на вторичное жилье до конца 2023 года. Там пояснили, что это может произойти из-за достаточно высоких рыночных ставок по ипотеке на вторичное жилье. В результате этого собственники, которым нужно срочно продать объект, будут готовы делать скидки.