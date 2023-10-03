Аналитик Пырьева: до конца года «вторичка» в России подешевеет

До конца 2023 года недвижимость на вторичном рынке подешевеет. О том, что ценам на один тип жилья в России предрекли снижение, со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Наталию Пырьеву сообщают «Известия».

По словам эксперта, стоимость «вторички» пойдет вниз на фоне растущей разницы между ценами на новые и готовые квартиры. Она добавила, что такой сценарий представляется наиболее вероятным из-за достаточно высоких рыночных ставок по ипотеке на вторичное жилье. В результате этого собственники, которым нужно срочно продать объект, будут готовы делать скидки.

О дальнейшем росте дисконтов на недвижимость также рассказала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Она отметила, что, если регуляторы будут жестко пресекать схемы обхода введенной Центробанком 1 октября меры, ужесточающей выдачу ипотеки, повышение стоимости «первички» и «вторички» будет ограничено. При этом до конца нынешнего года Школьная ожидает не резкого снижения цен предложения, а масштабного роста дисконтов со стороны застройщиков. «Размер скидок от конкретного застройщика предсказать сложно, в целом по рынку мы ожидаем плавного, но неуклонного роста дисконта к цене предложения», — подытожила она.

В октябре опрошенные ТАСС эксперты по недвижимости пришли к выводу, что до нового года цены на вторичном рынке жилья уже не увеличатся, а скидки на готовые объекты вырастут.