Правила выдачи ипотеки в России ужесточили

ЦБ с 1 октября повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

С 1 октября российский Центробанк (ЦБ) повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. О грядущем ужесточении выдачи ипотеки сообщалось на сайте регулятора.

ЦБ второй раз за год принял решение увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) для заемщиков с большой долговой нагрузкой. Данная мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков.

Как рассказывала финансист Мария Ермилова, прямого запрета на такие займы не будет. Однако финансовым организациям придется существенно увеличивать под них резервы. Она считает, что нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и уменьшить показатель долговой нагрузки заемщиков. Также получится избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен.