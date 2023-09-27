Россиянам рассказали об ужесточении правил ипотеки с 1 октября

Финансист Ермилова: Центробанк сделает рисковую ипотеку невыгодной для банков

Вступающие в силу 1 октября ограничения для высокорисковых ипотечных кредитов должны помешать неоправданному росту цен на объекты недвижимости и охладить рынок. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» финансист Мария Ермилова.

С воскресенья, 1 октября, ЦБ России решил второй раз за год увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) для заемщиков с большой долговой нагрузкой.

Как уточнила Ермилова, прямого запрета на такие займы не будет. Однако финансовым организациям придется существенно увеличивать под них резервы.

По словам эксперта, в последние несколько лет ипотека росла опережающими темпами. В первую очередь, за счет того, что ставка снижалась, увеличивались объемы льготного кредитования. Также действовали совместные программы банков и застройщиков. Показатели выдачи заметно росли, уточнила Ермилова.

Однако некоторые программы ипотеки увеличивали риски для субъектов рынка жилья. При этом околонулевые ставки повышали цены на объекты недвижимости.

Центробанк ввел различные ограничения, но до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов, объяснила финансист. По мнению Ермиловой, нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и снизить показатель долговой нагрузки заемщиков.

Ранее эксперты предупредили россиян, что после погашения ипотеки важно вовремя снять залог, чтобы избежать рисков. Юристы также напомнили, что пока квартира находится в залоге, продать ее не выйдет даже если долг погашен. Кроме того, банк может утратить закладную по давно выплаченной ипотеке. Другой риск — бесконтрольная продажа закладной и самого кредита третьим лицам с передачей персональных данных о залогодателе имущества.