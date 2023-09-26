Россиян предупредили о рисках после погашения ипотеки

«Российская газета»: после погашения ипотеки важно вовремя снять залог

После погашения ипотеки важно вовремя снять залог, чтобы избежать рисков. Об этом россиян предупредили эксперты «Российской газеты».

Юристы напомнили, что пока квартира находится в залоге, продать ее не выйдет даже если долг погашен. Кроме того, банк может утратить закладную по давно выплаченной ипотеке. Другой риск — бесконтрольная продажа закладной и самого кредита третьим лицам с передачей персональных данных о залогодателе имущества.

При оформлении ипотеки между банком и гражданином заключается договор залога, на основании которого вносится запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). От наличия или отсутствия закладной будет зависеть порядок погашения записи об ипотеке в ЕГРН в случае полной выплаты кредита. Если закладная потеряна, быстро решить вопрос не получится, поэтому эксперты рекомендуют снять залог сразу после расплаты.

По словам юристов, встречаются случаи мошенничества с выданными закладными. К ним относится подделка закладных, оформление документа сотрудниками банков на свое имя, а также бесконтрольная выдача и реализация закладных. Чтобы избежать подобных проблем, следует обращаться к авторитетным кредитным организациям и проверять закладную на соответствие реквизитов, установленных в законе об ипотеке.

Ранее сообщалось, что в августе россияне начали экстренно брать ипотеку. Скачок спроса на жилищные кредиты произошел после того, как Центробанк поднял ключевую ставку.