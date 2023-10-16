Врач назвала способ вернуть угасший интерес к сексу

В молодом возрасте сексуальное влечение зависит в основном от настроения и психологического благополучия, а в зрелом возрасте основную роль начинают играть гормоны, предупредила терапевт, профессор Светлана Каневская. В комментарии для «Ленты.ру» медицинский директор сети клиник Medical On Group назвала способы вернуть интерес к сексу, если он угас.

По словам Каневской, важную роль в сексуальном желании играют гормоны тестостерон, эстрадиол и окситоцин. Первый отвечает за эрекцию у мужчин и чувствительность эрогенных зон. Второй усиливает прилив крови к половым органам и эрогенным зонам, а третий отвечает за сексуальное настроение, объяснила врач. И, по ее словам, его уровень напрямую связан с объятиями.

Если вы старше 45 лет и вы стали отмечать снижение сексуального влечения, обратите внимание на физическое здоровье и гормональный фон. Безусловно, любую коррекцию может проводить только врач. Самолечение опасно Светлана Каневская терапевт, профессор

Однако, отметила Каневская, есть способы улучшить гормональный фон за счет изменения образа жизни. Первым делом, заверила профессор, необходимо наладить режим дня. Важно регулярно ложиться и вставать в одно и то же время, от этого зависит выработка мелатонина и гармонизация всего гормонального фона. «Ложиться спать необходимо до 23:30, чтобы дать возможность организму правильно синтезировать мелатонин, в противном случае его выработка начинает снижаться», — прокомментировала Каневская.

Регулярные физические нагрузки также пойдут на пользу здоровью и сексуальной жизни, заверила эксперт. Необходимо чередовать динамические и силовые тренировки. Такая система, по ее словам, приведет к повышению выработки тестостерона.

«Также следует проверить, нет ли у вас дефицита омега-3, витамина D и железа. Без них гормональный фон начинает давать сбой, но коррекцию этих дефицитов важно проводить под руководством врача», — подвела итог врач.

Ранее Светлана Каневская назвала простые способы снизить риск заражения новым штаммом COVID-19. Она посоветовала соблюдать личную гигиену и придерживаться социальной дистанции в общественных местах.