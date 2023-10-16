Сирена в Тель-Авиве вынудила Блинкена и Нетаньяху укрыться в бункере

Блинкен и Нетаньяху укрылись в бункере во время воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги прервала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, пишет Reuters.

Отмечается, что сигнал прозвучал во время переговоров американского чиновника с членами израильского военно-политического кабинета. Встреча проходила в Тель-Авиве и длилась более пяти часов. После того, как раздалось предупреждение, Нетаньяху и Блинкен были вынуждены укрыться в бункере на пять минут.

Ранее Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами. «То, что я слышал практически от каждого партнера, было решимостью. (...) Общее мнение таково, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился», — заявил он.