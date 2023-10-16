Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 16 октября 2023Мир

Сирена в Тель-Авиве вынудила Блинкена и Нетаньяху укрыться в бункере

Блинкен и Нетаньяху укрылись в бункере во время воздушной тревоги

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Сирена воздушной тревоги прервала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, пишет Reuters.

Отмечается, что сигнал прозвучал во время переговоров американского чиновника с членами израильского военно-политического кабинета. Встреча проходила в Тель-Авиве и длилась более пяти часов. После того, как раздалось предупреждение, Нетаньяху и Блинкен были вынуждены укрыться в бункере на пять минут.

Ранее Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами. «То, что я слышал практически от каждого партнера, было решимостью. (...) Общее мнение таково, что мы должны сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предлагают повысить минимальную цену на водку. Сколько будет стоить бутылка?

    В Белгородской области сбили украинские беспилотники

    Матч отборочного турнира чемпионата Европы прервали из-за стрельбы в Брюсселе

    Сирена в Тель-Авиве вынудила Блинкена и Нетаньяху укрыться в бункере

    Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о принадлежности к ИГИЛ

    В Брюсселе мужчина расстрелял двух фанатов в форме сборной Швеции

    ХАМАС захотело обменять заложников на заключенных палестинцев

    ХАМАС сообщило о высокопоставленных израильских офицерах в палестинском плену

    Боевое крыло ХАМАС назвало количество заложников в секторе Газа

    В Румынии отвергли существование молдавского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости