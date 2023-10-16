У Шнурова украли более 5,5 миллиона рублей

«Ъ»: бывшую помощницу Шнурова заподозрили в краже более 5,5 миллиона рублей

У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги украли более 5,5 миллиона рублей, правоохранительные органы подозревают в этом бывшую помощницу артиста Анастасию Кулигину, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что полиция Москвы передала уголовное дело о краже в прокуратуру. Подозреваемая в настоящее время находится под домашним арестом. Музыкант и его жена через адвоката настаивали на помещении ее в СИЗО, однако суд отклонил ходатайство.

По одной из версий, Кулигина переводила средства со счета жены Шнурова, который был ей доверен, на свой, а также украла 3,5 миллиона рублей наличными, которые артист заработал за выступление.

Зафиксирован 61 перевод денежных средств с карты супруги Шнурова. Суммы составляли от одной до десяти тысяч рублей.

Кулигина согласилась лишь со слишком вольным обращением со счетом, но полностью отрицает факт хищения наличных. Защита настаивает на проведении дополнительного расследования.

Ранее в Москве обокрали бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева. Когда звезда проекта отдыхал в столичном ночном клубе, у него похитили с банковской карты 1,8 миллиона рублей. Он написал заявление в полицию.