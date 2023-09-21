Звезду «Дома-2» обокрали в Москве почти на два миллиона рублей

Mash: звезду «Дома-2» Барышева, приехавшего из зоны СВО, обокрали в Москве

Бывшего участника популярного реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева обокрали в Москве почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Мash в Telegram.

По данным издания, Барышев приехал в Москву в отпуск из зоны специальной военной операции (СВО). Когда звезда «Дома-2» отдыхал в столичном ночном клубе, у него похитили с банковской карты 1,8 миллиона рублей.

После того как Барышев заметил пропажу средств, он обратился в полицию.

В конце августа почти на два миллиона рублей в Москве обокрали сотрудника канала ТНТ. Он уснул на улице, оставив рядом с собой оборудование стоимостью 1,8 миллиона рублей. Когда сотрудник канала проснулся, оборудования рядом не было. Полицейским удалось оперативно найти вора: он спрятал украденное в одном из подъездов рядом с местом, где спал сотрудник телеканала.

Никита Барышев прославился благодаря съемкам в шоу «Дом-2». Он был участником проекта с 2019 по 2020 год. В сентябре 2022 года он отправился в зону СВО.