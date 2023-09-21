Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезду «Дома-2» обокрали в Москве почти на два миллиона рублей

Mash: звезду «Дома-2» Барышева, приехавшего из зоны СВО, обокрали в Москве

Кадр: Telegram-канал Mash

Бывшего участника популярного реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева обокрали в Москве почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает Мash в Telegram.

По данным издания, Барышев приехал в Москву в отпуск из зоны специальной военной операции (СВО). Когда звезда «Дома-2» отдыхал в столичном ночном клубе, у него похитили с банковской карты 1,8 миллиона рублей.

После того как Барышев заметил пропажу средств, он обратился в полицию.

В конце августа почти на два миллиона рублей в Москве обокрали сотрудника канала ТНТ. Он уснул на улице, оставив рядом с собой оборудование стоимостью 1,8 миллиона рублей. Когда сотрудник канала проснулся, оборудования рядом не было. Полицейским удалось оперативно найти вора: он спрятал украденное в одном из подъездов рядом с местом, где спал сотрудник телеканала.

Никита Барышев прославился благодаря съемкам в шоу «Дом-2». Он был участником проекта с 2019 по 2020 год. В сентябре 2022 года он отправился в зону СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Модель стала «идеальной девушкой» для десятков мужчин и заработала миллионы

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости