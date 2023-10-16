Шойгу оценил реализацию планов СВО российскими военными

Шойгу заявил, что ВС РФ уверенно продолжают реализацию намеченных планов СВО

Российские войска ведут профессиональные действия на всех направлениях спецоперации и уверенно продолжают реализацию намеченных планов. Такую оценку озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании у президента Владимира Путина в понедельник, 16 октября. Его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что на сегодняшний день продолжаются активные действия на тех направлениях, где ВС России считают необходимым усилить положение. По его словам, обстановка в зоне СВО выглядит устойчиво и уверенно.

«Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжают реализацию тех планов, которые мы наметили», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что противнику не удалось добиться успеха во время контрнаступления, за лето ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике. Российские войска, в свою очередь, улучшили тактическое положение.